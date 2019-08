Liberan a Ricardo Yáñez Herrera, ex Secretario de César Duarte

Chihuahua, México.- Ricardo Yáñez Herrera, ex Secretario de Educación, Cultura y Deporte en el gobierno de César Duarte, obtuvo su libertad este miércoles.



Yáñez Herrera fue sentenciado en noviembre de 2017 a 4 años de prisión por peculado agravado, y se le impuso una multa de 504 mil 189 pesos y reparación del daño por la cantidad de 246 millones de pesos que desvió.



Sin embargo, un Juez celebró una audiencia este día en el Cereso Estatal de Aquiles Serdán, en la que resolvió que cumpla el resto de su condena en libertad, luego de llegar a un convenio entre ambas partes.



La defensa presentó una propuesta consistente en cubrir la reparación del daño restante, un total de 221 millones 504 mil 180 pesos, en siete pagos.

La Secretaría de Hacienda estatal aceptó el convenio y el juez señaló que de incumplir con el acuerdo se revertirán las condiciones.De esta manera, se suspendió la pena de prisión, restándole un año once meses y seis días, y se concedió el beneficio de la libertad condicionada.Fue esta tarde cuando se llevó a cabo la excarcelación del ex funcionario luego de que llegó el oficio al penal, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.En la investigación de la dependencia, se determinó que Yáñez participó en el desvío de 246 millones de pesos en 2016 a través de la simulación de cuatro contratos de servicios que nunca fueron prestados.El ex servidor público fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación el 27 de marzo de 2017, y vinculado a proceso bajo la Causa Penal 780/2017 por el delito de Peculado Agravado en perjuicio del erario público estatal.La sentencia en noviembre de 2017 se dio luego de que admitió su responsabilidad durante un procedimiento abreviado.