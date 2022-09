Leticia Ramírez llama corrupta a Elba Esther Gordillo; ella dice le da pena

CIUDAD DE MÉXICO.-La nueva secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, declaró que desprecia a quienes se han servido del Magisterio para cometer actos de corrupción, esto en referencia a Elba Esther Gordillo.

Previamente Gordillo había mencionado que Ramírez le daba pena como nueva titular de la SEP.

Cuando llegó (Ramírez), creí que era el momento de los acuerdos, del diálogo, de buscar soluciones... Como persona, mi consideración de la persona. Como maestra, pues realmente todo lo que ha pasado en estos días me hace sentir pena. Me gustaría ver a una persona que domine el tema educativo", señaló la ex dirigente del SNTE de 1989 a 2013, que estuvo varios años encarcelada.

Elba Esther comentó que a la 4T (como se le conoce al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador) no le importa la educación. "Hacen un plan de estudios sin tener un diagnóstico de lo que pasa en la educación", señala.

Sobre las acusaciones de corrupción en su contra, reta: "Que me den un nombre de un maestro que me haya denunciado, o un Gobernador o un Presidente que haya dicho que yo abusé del erario. No, yo viví, sí, de los maestros. Me pagaban todo, absolutamente todo. Y, bueno, hay de corrupciones a corrupciones".

¿Por qué estuvo en la cárcel Elba Esther Gordillo?

Elba Esther Gordillo Morales fue liberada la madrugada del 8 de agosto del 2018 después de permanecer más de cinco años en prisión.

El 26 de febrero de 2013, apenas tres meses después del inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, La Maestra fue detenida cuando regresaba de San Diego, Estados Unidos, donde posee una lujosa mansión.

El entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que la Maestra usaba el dinero del SNTE para pagar cirugías, tarjetas de crédito, el mantenimiento de sus aviones y realizar compras en tiendas de lujo en Estados Unidos.

La PGR le acusó de delincuencia organizada y lavado de dinero por 208 millones de dólares, entre otros delitos.