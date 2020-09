"Les permito enfermarse": "El Bronco" por reapertura ante Covid-19 en NL

MONTERREY, Nuevo León.- No obstante que el promedio diario de defunciones por Covid-19 se incrementó desde 35 hasta 50 decesos por día de la semana 32 a la 35 de la pandemia, el gobierno estatal autorizó hoy, con restricciones de cupo, la reapertura de casinos, cines, museos, teatros, gimnasios y ligas deportivas, con lo que volverán a trabajar unas 130 mil personas que tenían cinco meses y medio sin laborar.

Ya sólo estarán sin abrir, bares, antros, salones de fiestas infantiles, escuelas, estancias públicas, albercas públicas, estadios, y salones de fiestas infantiles donde trabajan otros 20 mil trabajadores, precisó el secretario de Economía, Roberto Russildi.

El gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, admitió que es una decisión difícil, porque es innegable que se van a elevar los contagios, pero es necesario reactivar la economía porque mucha gente ha sufrido por falta de ingresos, pero responsabilizó a la sociedad para que no haya un rebrote de la enfermedad.

“Le estamos dando permiso a la gente de salir a enfermarse, ustedes saben si se enferman”, dijo "El Bronco" y agregó que, si dependiera del gobierno federal, todo estaría cerrado, “nos tienen en rojo intenso, pero yo tomé el riesgo, si se me enojan, hasta al bote me pueden mandar”.

Acompañado por los secretarios de Salud y Economía, Manuel de la O Cavazos y Roberto Russildi, Rodríguez Calderón mencionó que las últimas semanas se fue reduciendo el número de contagios desde 644, 625, 586 y 499 en la semana 35, lo que significa que se va en el camino correcto.

Pero al mismo tiempo que han descendido los contagios, los decesos han ido en aumento, pues en la semana 32 hubo un promedio de 35 defunciones por día, en la semana 33 el promedio fue de 34, en la semana 34 fue de 46 casos y en la semana 35 se disparó a 50 defunciones diarias.

El gobernador comentó que se decidió no abrir todavía antros y cantinas, porque a los asistentes les da por quitarse el cubrebocas, cantar y abrazarse. Ahí los jóvenes son los que más se contagian, y quizá ellos no se compliquen, pero al llevar el virus a su casa pueden provocar que mueran sus papás o sus abuelitos. Ofreció que, si se mantienen estables los contagios y no se saturan los hospitales, en 15 días se analizará la apertura de dichos establecimientos.

Rodríguez Calderón informó que este día se acordó con los alcaldes que no habrá fiesta del Grito de Independencia en ningún municipio ni por parte del gobierno estatal, porque en dichos eventos más que celebrar la mexicanidad, es “para agarrar el cuete”.