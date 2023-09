Lefty SM: "En realidad te fueron a matar, mi amor", los desgarradores mensajes de su esposa Eza Mary

GUADALAJARA.-La esposa de Lefty SM desmintió los rumores de que su asesinato había sido por un asalto y reveló que "fueron a matarlo".

La joven afirmó que Lefty SM, originario de Sonora, nunca abrió la puerta y que los atacantes entraron hasta donde ellos estaban.

"Tú nunca abriste la puerta. Ellos se metieron hasta nuestro cuarto en la segunda planta y nos sacaron a empujones. Tú no estabas metido en nada y mucho menos buscando peleas. Siempre buscando lo mejor para mí y tus hijas, y te mataron, mi amor. Te mataron, pinche gente envidiosa. Si supieran lo que él trabajó y batalló por cumplir su sueño, ustedes le cortaron las alas a mi amor", señaló.

Eza Mary previamente escribió en Facebook que "todo era una pesadilla y un mal sueño".

No me estén mandando mensajes. No quiero saber de nadie. Solo estoy teniendo un mal sueño. Pellízcame, mi amor. Ya me quiero levantar de esta pesadilla, por favor", dijo.