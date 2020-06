Le dicen a AMLO que lucha como "El llanero solitario"; "tengo apoyo de millones", responde

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El apoyo de millones de mexicanos y un buen gabinete hacen que no esté solo, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Presidente fue cuestionado durante la conferencia matutina en Morelia si no está luchando como “El llanero solitario” con un gabinete que no lo apoya del todo.

“Yo no estoy solo, yo tengo el apoyo de millones de mexicanos que me eligieron y que me siguen respaldando. Ya lo he dicho, cuando no tenga el apoyo del pueblo me voy a retirar, voy a renunciar, para eso se estableció lo de la revocación del mandato, se va a preguntar en el 2022 ‘¿quieres que continúe el presidente o que renuncie?’. ¿Por qué propuse esa iniciativa? Porque el pueblo pone y el pueblo quita”, contestó.

El mandatario destacó que cuenta con “un buen gabinete” y ejemplificó con Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina; y Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Ya hablé del secretario de la Defensa, Alfonso Durazo de primera como coordinador del Gabinete de Seguridad, el general Bucio, de la Guardia Nacional, también ha hecho un papel destacadísimo, en fin”, dijo.