Lazan plataforma de corrupción inmobiliaria en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de la Ciudad de México lanzó una plataforma digital para visualizar el impacto de la corrupción inmobiliaria que han tenido los 264 pisos excedentes en 130 inmuebles edificados de 2008 a 2022 en la alcaldía Benito Juárez.

En la página https://desarrollosirregulares.cdmx.gob.mx/ se podrá visualizar la ubicación de los edificios y mediante una línea del tiempo cuando se fueron construyendo, así como una ficha con la zonificación, el excedente de pisos y cuantos fueron autorizados.

Por ejemplo, del 2008 al 2011 fueron construidos se registraron 5 obras que rebasaron los pisos autorizados y hay 12 niveles excedentes; del 2012 al 2015 se registraron 27 obras que rebasaron los niveles permitidos y 68 pisos de más; del 2016 al 2018 se registraron 58 obras y 118 pisos excedentes, y del 2019 a 2022 se realizaron 40 obras y 66 pisos excedentes.

En conferencia de prensa, en compañía del director de Gobierno Digital de la Agencia Digital Innovación Pública, Eduardo Clark, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Alberto Ulloa Pérez mencionó que la plataforma también servirá para que los ciudadanos sigan denunciando si se encuentran viviendo o conocen de algún edificio irregular, pero no solo de la alcaldía Benito Juárez sino de otras demarcaciones.

Reiteró que a pesar de que la Seduvi emitía el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, en el que se establece el número de pisos permitidos, en los trámites posteriores que la Alcaldía tiene la facultad de autorizar se avalaba la irregularidad mediante la Manifestación de Construcción, el Aviso de Terminación de Obra, la Autorización de Uso y Ocupación, y la Regularización de Construcción.

En ese sentido, Ulloa cuestionó que las autoridades del Pardo Acción Nacional (PAN) fueron a Xochimilco, pero no al pueblo de Xoco, ubicado en Benito Juárez, a atender sus necesidades, y reiteró que las alcaldías son las únicas responsables en la construcción de dichos inmuebles mencionados.

La opinión como secretario de Desarrollo y Vivienda se me hace inmoral, injusto, que personas hayan sido afectadas, hayan sido engañadas porque no tienen la certeza jurídica de su patrimonio del ahorro de toda una vida de un crédito hipotecario eso es lo que se me hace incongruente de que una autoridad que va y defiende los pueblos en Xochimilco, y ayer me lo preguntaba ¿Por qué no defienden al pueblo de Xoco? Por que esas personalidades que fueron a Xochimilco no han ido a Xoco yo creo que le vendría una atención así".