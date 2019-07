Las revelaciones de Javier Duarte en video filtrado

CIUDAD DE MÉXICO.-El ex gobernador del estado mexicano de Veracruz Javier Duarte aseguró en un video grabado minutos antes de su captura en 2017 que es un "preso político" y que fue él quien se entregó, según revelan estas imágenes filtradas a medios en las últimas horas.

El vídeo, difundido por Grupo Imagen, muestra a Duarte poco antes de su arresto el 15 de abril de 2017 en el lago de Atitlán, en Guatemala, asegurando que llegó a un "convenio establecido con el Gobierno federal", en ese entonces encabezado por Enrique Peña Nieto (2012-2018).

No me detuvieron, me estoy entregando y evidentemente darán a conocer como si hubiera sido capturado y detenido", asegura Duarte en la filmación.