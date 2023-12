Las que más “facturaron”

El año 2023 estuvo lleno de giros inesperados, donde las sorpresas en la taquilla no sólo rompieron las predicciones, sino que también demostraron la diversidad y la capacidad del cine para cautivar a audiencias de todas las edades y gustos.

La cinta "Barbie", una película basada en un juguete tomó el primer lugar de recaudación en todo el mundo y por si fuera poco "The Super Mario Bros. Movie" una adaptación de videojuegos, las cuales suelen no ser muy exitosas llegó muy cerca en segundo lugar.

La llamada "fatiga de superhéroes" se hizo más real este año ya que filmes de Marvel y DC Comics como "The Marvels","Blue Beetle", "The Flash" y "Aquaman and the Lost Kingdom" tuvieron pérdidas millonarias en salas de cine.

Los récords de "Barbie"

El día de mayor recaudación de 2023 con 70,8 millones de dólares, superando los 54,8 millones de dólares de la película "Super Mario Bros."

Fin de semana de estreno más lucrativo para una película basada en un juguete (anterior: "Transformers: Dark of the Moon" con $115.9 millones)

El estreno más grande para una película dirigida por una mujer en Estados Unidos, superando los 153.4 millones de dólares de "Captain Marvel".

Las mayores ventas anticipadas para un filme de Warner Bros. Hasta la fecha: 49.5 millones de dólares.

El mayor estreno de una película de Warner Bros. Que no es secuela ni es propiedad de DC Comics (anterior: "It" con 123.4 millones de dólares)

El mayor estreno en Estados Unidos para la actriz Margot Robbie (anterior: "Suicide Squad", con 133.7 millones de dólares)

El mayor estreno en Estados Unidos para el actor Ryan Gosling

(anterior: "Blade Runner 2049" con $32.8m)

Los récords de "Mario"

La quinta película de la era pospandémica que supera los 1 mil millones de dólares en todo el mundo.

Se convirtió en la película más taquillera basada en un videojuego con sólo una semana de estreno.

El filme más exitoso de los estudios Illumination, hogar de los Minions.

El filme tuvo el segundo mayor debut en la historia de una película animada.

La décima película animada de la historia en lograr la hazaña de recaudar más de 1 mil millones de dólares.

Es la mejor segunda apertura animada en el extranjero de todos los tiempos, un poco detrás de "Frozen II" de 2019 (228.2 millones de dólares).