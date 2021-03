"Las protestas empezaron con nuestro Gobierno": AMLO señala a 'los conservadores' en protestas feministas

CIUDAD DE MÉXICO.- "Las protestas empezaron con nuestro gobierno", declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa diaria, durante el Día Internacional de la Mujer.

En el mismo discurso donde el Mandatario atribuye las marchas feministas en México a "los conservadores", explica que antes no existían este tipo de protestas, que iniciaron junto con su gobierno, refiriendo que las vallas puestas en el Palacio Nacional desde hace dos días, fueron colocadas para evitar la violencia.

"Los conservadores se disfrazan de feministas y se molestan porque se puso una valla para evitar la violencia, para que no haya actos de violencia, no queremos que se dañe a nadie. No queremos heridos, no queremos que nadie se afecte. Tenemos que cuidar a quienes vienen a protestar."