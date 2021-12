Las personas morenas son las más discriminadas en CDMX, según encuesta

CIUDAD DE MÉXICO.- Lorena Hernández, habitante de la alcaldía de Tlalpan, zona sur de la ciudad, perdió la movilidad total de sus piernas cuando era niña tras un accidente y desde entonces ha sido discriminada en la ciudad.

He recibido discriminación en palabras e insultos. Cuando me subo al transporte público y les pido el lugar a las personas que están sentados en el asiento reservado para personas con discapacidad me lo han negado”, narró Lorena para Grupo Healy.