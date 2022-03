Las 9 dudas más comunes sobre el sueño

En el marco internacional del día mundial del Sueño la experta en sueño y fundadora de Sleep Baby Expert, Liliana Amaro comparte con nosotros cuales son las dudas más frecuentes de la gente en el tema del Sueño.

1. ¿Cuántas horas debe dormir una persona?

7-8 horas un Adulto

9-12 horas un Adolescente

10-14 horas un menor de 10 años

12-18 horas un bebe

2. ¿Cuál es la hora ideal para dormir?

La hora ideal es de 7-8pm, para un adulto con muchas ocupaciones máximo 10pm

3. ¿Es bueno tomar siestas?

Si, es una práctica estupenda para recargar la energía.

4. ¿Cuándo un niño no duerme de noche, es mejor no dejarlo dormir de día y no dejarlo tomar siestas?

No, por el contrario, esto causará más privación de sueño y descanso. Entre más aprende un niño a dormir más largo duerme.

5. ¿El insomnio se presenta en adultos que no durmieron bien de niños?

No hay un estudio que lo demuestre debido al tiempo que es necesario para estudiar este fenómeno, sin embargo, como todas las habilidades y comportamientos. El hábito de dormir se crea a temprana edad, entre más joven mejor.

6. ¿Es más fácil dormir en un lugar obscuro?

Efectivamente un lugar sin luz fomentará el descanso y la secreción de la melatonina que es la hormona del sueño.

7. ¿Cuáles son las recomendaciones para conciliar el sueño cuando no es tan fácil quedarse dormido?

Detener el uso de dispositivos electrónicos mínimo una hora antes de dormir

Prácticas de relajamiento y meditación

No comer en exceso y hacerlo una hora antes de acostarse

Integrar ejercicio en la rutina diaria

8. Los trastornos de sueño más comunes cuales son:

Insomnio, Apnea respiratoria Insomnio, Síndrome de apnea obstructiva del sueño.

Hipersomnia y narcolepsia, Bruxismo, Parasomnias.

Síndrome de piernas inquietas.

9. ¿Por qué se celebra el día del sueño?