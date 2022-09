Lanzan huevos y globos con agua a alcaldesa en Tlaxcala durante desfile

TLAXCALA, México.- Durante el desfile cívico militar de este 16 de septiembre, los pobladores de San Cosme Mazatecochco -municipio de la zona sur de Tlaxcala-, manifestaron su descontento hacia el Gobierno municipal, al lanzar huevos y globos llenos de agua a Leandra Xicoténcatl Muños, la alcaldesa morenista.

La agresión fue directa y previamente organizada en contra de la representante de Morena, y el resto de los integrantes del Ayuntamiento, mismos que participaron en el desfile con motivo de la celebrada independencia de México.



Xicoténcatl Muñoz caminaba con la bandera de México en mano, acompañada de regidores y demás funcionarios municipales, cuando fue sorprendida por los golpes de más de una decena de globos con agua y huevos que le lanzaron desde la azotea de una vivienda; después, un grupo de mujeres y hombres salieron por el portón del mismo domicilio para aventarle los huevos y globos.

Pobladores de Mazatecochco, #Tlaxcala, arrojaron huevos y globos con agua a la alcaldesa morenista, Leandra Xicoténcatl Muñoz �� pic.twitter.com/1CTEZ4QkQ5 — Almanaque - Noticias de #Puebla (@AlmanaquePuebla) September 16, 2022

Aunque policías municipales intentaron auxiliarla les resultó imposible porque ya se encontraba rodeada de los agresores, quienes argumentaron que están inconformes con las decisiones y acciones que ha tomado la alcaldesa morenista desde el Gobierno municipal, las cuales, según ellos, no han beneficiado a los habitantes.



"¿Cómo quieren que se le reciba a los delincuentes, con mariachi? No", expresó uno de los vecinos de la localidad, testigo del ataque.

Acusan a alcaldesa de defraudar a pobladores

Desde el inicio de la administración de Xicoténcatl Muñoz surgió un conflicto con los pobladores, quienes la acusan de actuar en contra de los principios que rigen al morenismo, como no mentir, no traicionar y no robar, y de defraudar a quienes votaron por ella.



Algunos vecinos argumentaron que, durante su campaña electoral, la ahora representante popular prometió que los puestos públicos en el Ayuntamiento los asumirían pobladores de la misma comuna, no obstante, en cuanto tomó protesta al cargo contrató a personas que provienen de Puebla, Veracruz y otras entidades, lo que para los quejosos significa una traición y una mentira porque quien solicitó el voto ciudadano con la bandera de Morena.



En abril pasado, incluso, ella presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), debido a que simpatizantes del excandidato a la presidencia municipal, Mario Quixtiano Xicohténcatl, tomaron la sede de la alcaldía, por lo que se tuvo que trasladar a su casa como sede alterna del Gobierno municipal; sin embargo, hasta ahí los detractores se introdujeron para extraer documentos oficiales y amenazar al personal administrativo.



Desde entonces persiste el conflicto entre la alcaldesa morenista y un grupo de pobladores de esta demarcación, al grado de que durante los festejos patrios protagonizaron agresiones en su contra y demás miembros del Cabildo.



En redes sociales, las opiniones se dividieron a favor y en contra; mientras algunos cibernautas celebraron la agresión, otros la reprobaron y solicitaron un procedimiento sancionatorio en contra de los agresores por el ataque en agravio de la alcaldesa y de los símbolos patrios.