Lanza gobierno de CDMX campaña contra el acoso

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de la Ciudad de México presentó la campaña contra la violencia de género denominada “Paremos la Violencia”, con la que se busca erradicar las agresiones, principalmente contra las mujeres, en el transporte público, las calles, los trabajos y los hogares.

"Hace algunas semanas presentamos un plan para atender el tema de la erradicación de la violencia de género, ahí nos comprometimos a una serie de acciones, la primera tenía que ver con seguridad en el transporte público, ahí presentamos el botón de auxilio que ya está disponible en los celulares; el botón de auxilio en vialidades; también presentamos mayor seguridad en el transporte público con una señalización más clara.

Cumpliendo nuestros compromisos del Programa de Acciones para erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres presentamos:



1. Señaletica especial para transporte público.



2. Campaña #DateCuenta Es Violencia. pic.twitter.com/P5Div60dBq — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 25, 2019

“Mañana comienzan a instalarse las iluminaciones para banqueta, en algunos lugares identificados como puntos rojos, por las carpetas de investigación donde hay mayor violencia contra mujeres; ayer presentamos la iniciativa de ley del banco de ADN y el día de hoy presentamos una campaña que visibiliza el problema de la violencia contra mujeres”, comentó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Con el Hashtag #DateCuenta, el gobierno capitalino lanzará, a partir de mañana, una serie de videos en redes sociales y televisión, además de audios en radio, con los que se busca presentar la problemática de violencia contra las mujeres.

“Presionar a tu novia para tener relaciones sexuales sin protección, es violencia; compartir fotos intimas de cualquier mujer sin su permiso, también es violencia; imponerle a tu novia cómo comportarse o hasta como vestirse, también es violencia; si tú la ejerces, no sigas, detente; si tú la sufres, alza la voz, no es tu culpa; y si tú la ves, no seas cómplice, busca como ayudar”, se menciona en uno de los videos.