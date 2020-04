Lanza CDMX app para conocer la disponibilidad de hospitales ante Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de la Ciudad de México presentó la aplicación móvil Hospitales Covid19, que se muestra la disponibilidad de los 54 hospitales que atienden a pacientes graves de Covid-19 en la Zona Metropolitana del Valle de México.

“Es una app en donde ya se informa a la ciudadanía que en caso de tener síntomas graves a qué hospital puede dirigirse. Si es derechohabiente del IMSS, cuáles son los hospitales que todavía tienen cupo; si es del ISSSTE, cuáles son los hospitales que todavía tienen cupo; y del sector salud, cuáles son los hospitales que todavía tienen disponibles camas con intubación. Estamos hablando de la parte crítica”, expuso la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

No obstante, explicó que esta aplicación será funcional si después de haber hecho un test en Locatel o el sistema SMS en el 51515, es caso sospechoso y con posible gravedad.

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, comentó que para apoyar a quienes quieren trasladarse por iniciativa propia a un hospital, sin poner en riesgo otros hospitales que no son Covid-19 y aumentar la saturación, se puso en marcha este programa que será útil para que puedan acudir a los hospitales menos saturados.

“Lo habilitamos como un módulo en la app de la ciudad; ustedes lo pueden buscar tanto en las tiendas de Apple como de Google, como apps CDMX y ahí habilitamos un módulo que se llama Hospitales, que es un módulo muy muy sencillo con un mapa. En la página también habilitamos un URL, que es hospitales.covid19.cdmx.gob.mx”, dijo.

Destacó que la intención es evitar los traslados secundarios, pues “más allá de marcar al 911 en caso de urgencia, hay quienes quieren trasladarse por iniciativa propia a un hospital, pues es muy importante que lo hagan únicamente a estos hospitales; de modo que no pongamos en riesgo otros hospitales que no son Covid, y además, pues no se requieran lo que llaman los especialistas traslados secundarios, es decir, traslados de un hospital a otro".