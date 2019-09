Lamenta López Obrador emboscada a militares en Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de tres militares durante una emboscada la noche de ayer en Leonardo Bravo, Guerrero.

Muy lamentable lo que sucedió con los militares que pedieron la vida, enviamos a sus familiares nuestro más sentido pésame… iban a una comisión, a cumplir unas órdenes y los emboscaron”, dijo.

El Presidente envió un mensaje a los soldados: “Que estamos pendientes de ellos, que no vamos a arriesgarlos, que los cuidamos y que nos sentimos muy orgullosos de lo que hacen”.

El mandatario aseguró que su gobierno evita los enfrentamientos y que cada vez se hace más trabajo de inteligencia para cuidar al personal militar.

“Nosotros no queremos la guerra, no declaramos la guerra. En el tiempo que llevamos son pocos los elementos que han perdido la vida por esta nueva estrategia y también se protege a los civiles se respeta a los derechos humanos, no hay razias, no hay masacres, no hay exterminio”, precisó.