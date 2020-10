Lady 40 pesos golpea a estilista y se niega a pagar el corte

MORELIA, Michoacán.- Una mujer se ganó el apodo de “Lady 40 pesos” luego de golpear, insultar y negarse a pagar el servicio de un corte para un familiar.

La mujer fue exhibida a través de un video que se hizo viral en redes sociales, donde se observa como ofende a la peluquera y hasta la golpea, frente a sus clientes.

El pleito inició cuando la Lady se negó a pagar el corte de cabello, y sin medir consecuencias, empezó a ofender a la estilista mientras ella atendía a una persona.

Estás bien pendeja, no te vayas a mover porque te cortan una oreja", externó la mujer al cliente, mientras que la peluquera sólo respondió: “Sí, si, está bien no los pagues, no me voy a morir por 40 pesos.