"La voz de Abril debe resonar y no negar una realidad que existe": Amigas

MONTERREY, Nuevo León.- La voz de Abril debe resonar para aprender la lección, coinciden sus amigas, y no negar una realidad que existe en todos los estratos socioeconómicos.



"Estoy asustada con la negación", recalca Mónica Lucía González, quien tuvo una amistad de más de 10 años con Abril y tras su asesinato escribió una carta en la que reprobó la actuación de autoridades, la cual conmocionó en redes sociales.



"Lo que tenemos que hacer es darle voz a este coraje, a esta indignación, a esta tristeza, y de verdad comprometernos a ayudar a que esto no se replique. A visibilizarlo y sobre todo a no negarlo.



"A mí lo que me impacta ahorita es la negación: 'Aquí no pasa nada, eso está muy lejos'".



Abril Pérez Sagaón vivía en San Pedro, pero desde 2015 radicaba en la CDMX por el trabajo de su entonces esposo, Juan Carlos García, ex CEO de Amazon México y directivo de Elektra. Se divorció en mayo pasado y tenía unos meses de haber vuelto a residir en la Ciudad.

Fue asesinada el 25 de noviembre tras una historia de violencia familiar en la que García la golpeó brutalmente con un bate en enero del 2019."Ya que se abrió la caja de pandora espero que su muerte no sea en vano", expresa Georgina de la Tijera, quien conocía a Abril desde 2007 y estaba por iniciar un negocio con ella."Ojalá que la muerte de Abril ayude a que muchas mujeres que sufren maltrato abran los ojos y vean la realidad en cuanto a que sus vidas pueden estar corriendo peligro, y se atrevan a dar ese salto al vacío que se necesita para salir del dolor y el sufrimiento".Georgina expone que no se ha puesto atención a la gravedad de enfermedades mentales, las cuales son una problemática presente en las familias donde hay violencia, y exhorta a modificar las leyes en favor de las víctimas."Las autoridades se hacen sordos ante esta problemática social que ya se salió de control", comenta Georgina. "Vivimos en una sociedad donde la corrupción aún sigue destruyendo la vida de cientos o miles de personas inocentes que gritan justicia sin obtener ningún tipo de ayuda".