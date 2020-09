“La violencia no es el camino”, dice AMLO a familiares de víctimas que tomaron la CNDH

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su desacuerdo con la toma de instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por madres de víctimas de feminicidio y colectivos de desaparecidos.

“No estoy de acuerdo en la violencia, en el vandalismo, no estoy de acuerdo con lo que hicieron a la fotografía, a la pintura de Francisco I. Madero, quien conoce la historia de este luchador social sabe que debemos guardarle respeto. Se le conoce como el apóstol de la democracia, él dio su vida por luchar contra la dictadura porfirista”, dijo.

López Obrador opinó que Rosario Piedra, presidenta de la Comisión, es una luchadora social que proviene de las víctimas y no es “una académica” y “mucho menos una conservadora”.

“Como nunca había sucedido que un familiar de una víctima estuviera a cargo de la CNDH, antes eran puros simuladores”, indicó.

El Presidente afirmó que “la violencia no es el camino, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, ojalá que se proteste de otra forma, con la no violencia de manera pacífica, hay muchas maneras”.