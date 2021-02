La vez que Emma Coronel reveló de dónde saca dinero para mantenerse

NUEVA YORK, Manhattan.- Autoridades de Estados Unidos detuvieron este lunes a Emma Coronel, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, acusada de presunta participación en narcotráfico, además de que el FBI la señaló de planear la fuga del capo de la cárcel del Altiplano en Almoloya de Juárez, México, en julio de 2015, según indicaron en un comunicado.

La nacida en tierras estadounidenses compartió en diciembre de 2018, durante una entrevista con Telemundo, la forma en la que mantenía a su familia mientras "El Chapo" está preso.

Ahí dijo tener negocios con los cuales sacaba dinero, aunque no entró en mayores detalles explicó que eran negocios legales como como tierras de riego, la industria de la agricultura, y aclaró que no tiene nada ilícito y que el gobierno lo ha verificado.

Tenemos negocios, no te quiero hablar mucho de ellos porque hacen de toda mi vida un escándalo”, declaró la ex reina de belleza en una entrevista exclusiva para Telemundo.

De esta forma, asegurando que todo era bajo la ley, expresó sentirse tranquila.

Aquella vez también añadió que sus hijas gemelas le preguntaban acerca del juicio que su padre, Guzmán Loera, enfrentaba, explicando que estaban conscientes de la situación.

“Ellas están enteradas de todo, no es como que me vayan a hacer una pregunta que no me espero, o que les esté mintiendo, ellas están enteradas de todo. Saben donde está su papá, hablan por teléfono con él”, declaró.

Coronel, de 31 años, y ciudadana mexicana y estadounidense, fue detenida en el aeropuerto Dulles International y comparecerá por videoconferencia ante un juez el martes, señaló en un comunicado el gobierno.

Coronel apareció cada día en el juicio a su esposo por narcotráfico —ocurrido en la corte del distrito este de Nueva York— a finales de 2018 e inicios de 2019 y fue foco de las cámaras cada vez que entraba o salía del edificio del tribunal, en Brooklyn. Guzmán fue condenado a cadena perpetua debido a su papel de líder del Cártel de Sinaloa.

Representante del Cártel de Sinaloa, acusa FBI

En tanto, respecto a los señalamientos realizados por el FBI, el agente Eric S. Mc Guire estableció en un declaración jurada que entre 2012 y 2014 la exreina de belleza transmitió mensajes a nombre de Guzmán Loera para que el Cártel continuara con sus actividades de narcotráfico.

Dicho periodo coincide con los dos primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando Guzmán Loera fue uno de los objetivos prioritarios del gobierno federal en la lucha contra el narcotráfico.

“De 2012 a 2014 Coronel transmitió mensajes en nombre de Guzmán para promover actividades de narcotráfico mientras que Guzmán intentaba evitar la captura por parte de las autoridades mexicanas”, señala el documento adjunto al anuncio del Departamento de Justicia estadounidense a través del cual dio a conocer que este lunes la esposa del “Chapo” fue detenida en ese país.

Coronel visitó a Guzmán en la prisión del Altiplano en múltiples ocasiones tras su detención el 22 de febrero de 2014, según el agente McGuire.

Como parte de sus investigaciones, el agente tuvo acceso a una carta en la que “El Chapo” envió instrucciones detalladas para las operaciones del Cártel y la forma en que Coronel, sus hijas y los otros hijos de Guzmán Loera, Ovidio, Iván, Joaquín y Alfredo, debían organizarse para mantenerse unidos.