La verdad te persigue: Diego Santoy a Erika Peña Coss

MONTERREY, Nuevo León.- Diego Santoy Riveroll, mejor conocido como el "Asesino de Cumbres", volvió a ser tema luego de que el pasado 14 de febrero se anunciara que el ahora hombre de 34 años ganó un amparo que anularía su sentencia de 138 años de prisión y su caso será retomado.

Casi 14 años atrás, Santoy recibió la condena por la muerte de dos hermanos menores de su entonces novia Erika Peña Coss, además de ser hallado culpable de privar de su libertad abordo de un vehículo a la trabajadora doméstica de la familia de su ex pareja.

El pasado fin de semana, Roberto Carlos Flores, abogado de los Peña Coss, informó que a partir del próximo 28 de febrero, Diego Santoy sostendrá nuevos careos con su ex novia Ericka Peña Coss, Teresa Coss, madre de su ex, Azura Peña, hermana de Ericka, debido a que en las entrevistas cara a cara que tuvo en 2007, no tuvo a su abogado defensor con él. Lo anterior con el fin de llenar "lagunas legales" pero que no repercutirán en su sentencia actual.

Por tal motivo, es relevante repasar lo que dejaron aquellos careos para entender que se podría presenciar en los futuros encuentros del "Asesino de Cumbres" con la familia Peña Coss ante un juez en el penal de Cadereyta.

Por buena conducta, la condena en prisión de Diego Santoy fue reducida a 70 años, ya que además ha contribuido en talleres de computación para enseñar a otros reclusos. Su defensa busca ahora que la sentencia disminuya hasta 40 años, de los cuales ya ha cumplido con 14.

Careos anteriores

Diego y su ex novia Erika

Cuando Erika y Diego Santoy tuvieron la entrevista cara a cara, Diego acusó firmemente a la que fuera su novia de los asesinatos de sus pequeños hermanos, además sostuvo que los expertos asumían una posición de autoridad que beneficiaban a Erika, y hacían parecer que toda declaración de ella era verdad.

Lo más destacado fue cuando Santoy dijo que se sacrificó por ella, pues estaba dispuesto a dejar todo por ella, pero que en ese careo todo cambió y dijo que ahora le tocaba a Erika pagar su parte y que "la verdad la sigue persiguiendo".

Erika fue quien mató a sus hermanos. Ella estranguló a su hermana. Tú estrangulaste a tu hermanita. Acuchillaste a tu hermano, le aplastaste la cabeza contra la almohada hasta que se murió y te sientas aquí y me acusas a mí”, señaló Diego.

Ella respondió tajante: “Fuiste tú y los pagas, porque aquí hay un dios (…) Yo me voy tranquila con el alma limpia y tu no. Yo duermo bien”

Diego y la mamá de los niños asesinados

Teresa Coss tuvo un paso por la televisión de Monterrey con un programa de astrología, declaró que salía tarde de ahí para llegar a casa, sin embargo sostiene y refuta todo argumento que Diego Santoy plantea, como el hecho de que el se quedaba a dormir en la casa de Cumbres de los Peña Coss o que en algún momento fuera a vacacionar con ellos.

Diego incluso cuestionó a Teresa, si recordaba la ocasión en la que presuntamente tuvieron relaciones sexuales, pero el juez interrumpió para decir que ese tipo de preguntas no eran relevantes para el caso.

El dato anterior toma relevancia por el hecho de que cuando los niños Peña Coss fueron asesinados, ninguno de sus padres estaba en el domicilio. En entrevista con Javier Alatorre, Diego reveló que aquella noche llegó a la casa de Ericka procurando que no estuvieran sus padres, como dijo que lo hacía siempre, o aprovechaba cuando el resto dormía.

Teresa también es clara al resaltar que sus reglas son duras y no dejaría que ningún extraño se hiciera cargo de sus hijos. Sin embargo es de destacar que Azura, hermana de Ericka, se fue de su casa porque difería con los lineamientos impuestos por Teresa.

Diego y Azura, hermana de su ex novia

En ese careo Santoy fue muy incisivo al inculpar a Erika y nuevamente señalarla como la responsable del asesinato de sus propios hermanos, tal versión hizo que Azura entristeciera y al parecer dejara escapar algunas lágrimas mientras esquivaba la mirada de Diego.

Aquí, Santoy Riveroll también arremete contra el padre de la familia Peña Coss luego de que Azura descalificara a la familia de Diego.

Por ultimo, Diego tuvo un careo con Catalina Bautista, la trabajadora doméstica de la familia Peña Coss, a quien tuvo secuestrada en la parte posterior del vehículo en el que escapó de la escena del crimen.

Con información de Grupo Reforma, El Norte y TV Azteca.