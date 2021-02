"La vacuna más segura no es la de un país o la de una marca, es la que ha demostrado eficacia": Neumólogo

CIUDAD DE MÉXICO.-"La vacuna más segura no es la de un país o la de una marca, es la que ha demostrado que se han dado los pasos correctos de la metodología científica para obtener la aprobación de los organismos internacionales responsables de la salud pública", comentó el neumólogo mexicano Raúl Sansores Martínez en entrevista para Milenio.

Sansores afirmpo que todos los resultados de las vacunas contra la Covid-19 deben estar publicados en una revista científica donde contenga los resultados sin que haya lugar a desaciertos.

El doctor indicó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) debe asegurarse de que la población tenga la vacuna con la mayor seguridad.

Ante la vacuna rusa Sputnik V dijo que "bienvenida". "Si me preguntan a mí, yo digo “bienvenida”, porque ante lo que estamos viviendo cualquier cosa es buena".

Por otro lado instó a la población a vacunarse, porque "no había habido una amenaza tan grande para la humanidad como el Covid-19".

"Mi consejo es ¡vacúnense! Es muy importante hacerlo con lo que tenemos a la mano. Si me dicen que no es seguro vacunarse y que pueden morirse, yo les diría que sí, hay ese riesgo, pero hay que pensar que no había habido una amenaza tan grande para la humanidad como el Covid-19".

El Gobierno de México, a través de la autoridad sanitaria, autorizó este martes el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V contra la covid-19.

El subsecretario de Salud y estratega del Gobierno de México contra la covid-19, Hugo López-Gatell, informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) fue la encargada de permitir la vacuna.

"La Cofepris acaba de otorgar el uso de emergencia a la vacuna rusa Sputnik V, creada por el centro Gamaleya de Rusia, en México", informó el funcionario en la conferencia de prensa vespertina sobre el nuevo coronavirus.

Dijo que tras la aprobación ya "existe la posibilidad de que se importe y sea utilizada" y celebró tener "otra vacuna en el repertorio".

Por la mañana de este martes, López-Gatell informó que el Gobierno mexicano firmó un contrato para 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que pronto recibirá la autorización de uso de emergencia en el país.

"Ayer (lunes) el secretario de Salud (Jorge Alcocer) firmó el contrato de Sputnik V y tenemos 400 mil dosis en febrero, 1 millón de dosis en marzo, 6 millones en abril y las restantes en el mes de mayo", dijo el funcionario encargado de gestionar la pandemia en el país.

El anuncio ocurrió horas después de que la revista científica The Lancet publicó un análisis provisional de los datos del ensayo en fase III de la vacuna Sputnik V, que sugiere una eficacia del 91,6 % con dos dosis.

La protección en mayores de 60 años se eleva al 91.8 %, indicó la publicación británica, considerada como un referente internacional.

México buscó la Sputnik V desde un viaje del subsecretario López-Gatell el 6 de enero a Argentina, que ha recibido 820 mil dosis del antídoto ruso.

Además, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, habló hace una semana por teléfono con el mandatario ruso, Vladimir Putin, para negociar de forma personal 24 millones de dosis.

El fármaco causó críticas de políticos de oposición, en particular de los senadores del derechista Partido Acción Nacional (PAN), quienes acusaron al Gobierno de irse por "la vacuna barata" sin aprobación de la comunidad internacional.

Sputnik V se suma a los otros acuerdos de México para acceder a 34.4 millones de unidades de Pfizer, 35 millones de la china CanSino, 77.4 millones de la británica AstraZeneca y 51.5 millones de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

México es el tercero más afectado del mundo por la pandemia, con 159 mil 533 muertes por la Covid-19 y casi 1.87 millones de casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2.