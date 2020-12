"¡La vacuna en México no estará a la venta!", aclara López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.- El epidemiólogo Hugo López-Gatell negó que la vacuna contra Covid-19 sea vendida en México, aclaró este viernes durante la conferencia de prensa sobre el virus en el País.

Esto lo dijo en referencia a los rumores de que la inyección podría ser adquirida en el sector salud privado.

"La respuesta clara, precisa y contundente es no, no, la vacuna no estará a la venta en México", enfatizó el funcionario sanitario agregando que la vacuna solo será administrada por el gobierno.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, reiteró que los 32 estados son prioritarios para la distribución de la vacuna contra coronavirus, además de que ya existe un plan para su aplicación.