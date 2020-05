La tasa de letalidad de México es del 11% y no se puede comparar con otros países: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.- La tasa de letalidad en México por Covid-19 es de 11% y no se puede comparar con otro País, porque cada nación mide la epidemia con distinto método, aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En medio de la polémica por los datos sobre letalidad y las comparaciones con otros países de América Latina en donde se ha colocado a México como el que lidera en el indicador, el subsecretario afirmó que al menos en el País está sobrestimada porque no se contabilizan todos los casos de coronavirus.

México en la gráfica que presentó López Gatell tiene la letalidad más alta de la región de América, pero insistió, está sobreestimada.

Si lo vemos ahí sí parece la más letalidad, pero ya lo acabo de explicar, esto está sobrestimado”, dijo.

La letalidad, explicó, es “las personas que han muerto respecto a y por lo tanto matemáticamente es una división, respecto a las personas que tenían la enfermedad que llevó a la muerte”.

Hoy México sumó los 78 mi 23 casos confirmados de Covid-19 y las 8 mil 597 defunciones por la enfermedad, con 33 mil 566 casos sospechosos.

La tasa de letalidad, explicó, resulta de dividir las muertes entre los casos confirmados de coronavirus, cifra que no representa el total de casos reales que hay en México, pues no toma en cuenta a todos los enfermos que se quedan en sus casas y no acuden a un hospital.

“La letalidad no se puede comparar entre países, porque cada país tiene un abordaje diferente de la vigilancia epidemiológica…ningún país del mundo puede registrar cada uno de los casos de Covid, ni siquiera de cerca”, dijo.

En contraste afirmó, la tasa de mortalidad que resulta de dividir las muertes entre el total de la población en México es de 5.6% por cada 100 mil habitantes.

“Mortalidad es la consecuencia o el impacto fatal, una evento que hace perder la vida, una enfermedad, respecto a la población que vive en un país, estado, municipio o el mundo entero”, dijo.

El indicador de mortalidad, explicó, es más comparable y en la región de América coloca al País en el quinto lugar después de Brasil con 10.4% y con Estados Unidos a la cabeza con una tasa de 29%.

“La mortalidad no tiene el problema del denominador, porque la información de los censos más o menos sigue la metodología entre países…no es el primero en el continente cuando usamos una medida que sí permite una comparación más apropiada entre países”, indicó.

López-Gatell explicó además que el día que se tuvo un mayor número de decesos por coronavirus fue el 15 de mayo con un poco menos de 250 muertes, y no el 26 cuando se reportaron 501 fallecimientos.

La razón, dijo, se debe al desfase en la entrega de los resultados por parte de las entidades y a que las 501 muertes corresponden a un lapso entre el 11 de abril y el 26 de mayo.

“De repente parece que suben los números, no quiere decir que ocurran ese día, lo que pasa es que se reportan ese día por parte de los estados, ya sea que ya estaba registrada la persona como enferma, ya estaba registrada como una defunción, pero no estaba el resultado del laboratorio y en el momento que llega se registra el caso confirmado por laboratorio y entra ese día en el reporte”, precisó.