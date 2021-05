La revista The Economist no nos dirá qué hacer: Martí Batres

CIUDAD DE MÉXICO.-Ante la polémica que se generó por la portada de la revista británica The Economist, el senador de Morena, Martí Batres señaló que parte de las opiniones en contra de la misma han expresado un cambio fundamental en el País, puesto que aseguró, el Gobierno de México estaba acostumbrado a que otras naciones le dijeran qué hacer y se obedecían sus intereses. No obstante aseguró que eso se acabó.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, Batres indicó que The Economist puede decir lo que quiera. Sin embargo, "los mexicanos y mexicanas estamos en la libertad de rechazarlo y ya no les vamos a hacer caso".

Agregó que las administraciones pasadas obedecieron los intereses extranjeros durante casi 40 años, en donde aseveró que la economía mexicana se hizo polvo, desaparecieron las empresas públicas, el fisco se redujo, el mercado interno se secó y la economía mexicana se hizo más dependiente.

Ya no les vamos a hacer caso, digan lo que quieran, pero vamos a seguir nuestra ruta de acuerdo a los intereses de México. No nos asustan las portadas de The Economist y no nos van a decir lo que tenemos que hacer en nuestro País", declaró.