La política con Estados Unidos debe seguir con "amor y paz", dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump amenazara con penalizar a México por no cumplir “de manera demostrable” sus compromisos internacionales en el combate a las drogas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no caerá en ninguna confrontación, por lo que la política a seguir con Estados Unidos será “amor y paz”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que su gobierno mantiene “muy buenas relaciones” con la Unión Americana y recordó que en el país vecino hay un proceso electoral por lo que señaló que no amerita una contestación ni ríspida ni enérgica por parte de su gobierno.

“Es un informe que se presenta cada año, por parte del gobierno de Estados Unidos y tiene cosas buenas y otras que no aceptamos. Es un punto de vista que se respeta, es una opinión básicamente y no vamos nosotros a confrontarnos. Tenemos muy buena relación con el presidente Donald Trump, tenemos muy buena relación con Estados Unidos y no vamos a caer en ninguna confrontación política.

“Además de eso, tenemos que ser muy cuidadosos porque hay elección en Estados Unidos, entonces es mejor esperar. Falta mes y medio, falta poco tiempo y no amerita la declaración una contestación, ni ríspida, ni enérgica porque es muy buena la relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos. Estamos trabajando todos los días, no tenemos ninguna carga de conciencia”.

-“¿No hay riesgo de que le quiten ayuda financiera?", se le preguntó.

-“No, al contrario”, contestó.

En Palacio Nacional, el mandatario adelantó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitirá un boletín sobre este caso “pero la recomendación que hice hoy en la mañana al secretario (Marcelo Ebrard) es de que amor y paz, suave, suave, suave”.

“Es un derecho que tienen de opinar, y nosotros lo respetamos nada más, pero con Estados Unidos amor y paz”, comentó mientras con sus manos hacía el símbolo de amor y paz.