La lucha por una mejor educación nunca debe terminar, asegura Elba Esther

CIUDAD DE MÉXICO.- La ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, aseguró que la lucha por una mejor educación nunca debe terminar.



A través de su cuenta de Twitter, la ex lideresa sindical recordó que este viernes se conmemora el Día Internacional de la Educación.



"Recordemos que la lucha por una educación siempre será un proceso inacabado", comentó.

Gordillo Morales aseguró que la educación en México aún tiene retos importantes.



"El gran pendiente es hacer una escuela más humana e incluyente", comunicó vía Twitter.

Por último, la ex presidenta del SNTE felicitó a toda la comunidad educativa.