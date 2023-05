La ironía de Ana Gabriela Guevara de criticar a nadadoras artísticas, a implorar ayuda en los inicios de su carrera

CIUDAD DE MÉXICO.- La gestión de Ana Guevara en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ha sido objeto de críticas por parte de muchos deportistas que denuncian la falta de apoyo y la mala administración de recursos. Sin embargo, Guevara ha sido una de las deportistas más reconocidas de México por su carrera como velocista, lo que ha llevado a muchos a preguntarse por qué no ha demostrado más empatía con los atletas que representan al país.

Guevara, al igual que muchos atletas ahora afectados por la falta de apoyo económico, experimentó dificultades para sobresalir en su carrera deportiva. En 1997 tuvo que mudarse a Ciudad Juárez y recibir una beca de la Universidad Autónoma de la ciudad para continuar sus entrenamientos, y a pesar de ello no logró conseguir el apoyo financiero que necesitaba. Incluso se tintó el pelo de verde para llamar la atención de patrocinadores, pero sin éxito.

“El camino no fue fácil, fueron meses y años de mucho sacrificio y entrega, porque las condiciones en Hermosillo no son fáciles para trabajar al aire libre en ciertos meses, y aún así teníamos que permanecer en Hermosillo porque era el único lugar en el que podíamos entrenar. Tampoco había apoyo para salir de viaje o trasladarnos a otra ciudad a entrenar, y en el estado no hay un lugar que tengas las condiciones para entrenar como las tiene Hermosillo, y así eran nuestros entrenamientos, bajo un fuerte calor”, indicó Guevara.

Fue gracias al gobernador Manlio Fabio Beltrones que Guevara finalmente pudo regresar a su estado natal, Sonora, donde comenzó su camino hacia los Juegos Olímpicos de Sídney en el 2000. Sin embargo, seguiría enfrentando limitaciones significativas. Incluso tuvo que residir en las instalaciones del estadio Héroes de Nacozari y transportarse en camión a sus entrenamientos, a pesar de tener un objetivo muy claro en mente.

“Nos trasladábamos en camión a entrenar a Bachoco, a la Joya, al Río de la Victoria, en condiciones totalmente adversas, pero seguía prevaleciendo la meta de estar en Juegos Olímpicos. Había gente que nos decía abiertamente que no creía que esto pudiera llegar a ser, diciéndome no creemos que tú puedas ser una velocista y menos que llegara a Juegos Olímpicos. Eso no me importó y seguí entrenando, luchando y tocando puertas, pero si hubo momentos de desesperación porque no veían el valor real de entrenar ocho horas diarias”, precisó.