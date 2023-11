La importancia de comer frutas para el ejercicio

No importa el color que tengan, las frutas son un alimento clave en la dieta, sobre todo si practicas algún ejercicio.

Sin importar si son blandas o firmes, el color de la piel o de la cáscara de las frutas es el que determina sus propiedades, aunque, en general, aportan agua, vitaminas A, B o C, minerales, fibra y antioxidantes.

Hay que incluirlas en la alimentación diaria, más aún cuando se realiza actividad física con regularidad, porque su consumo incide en los sistemas nervioso e inmunológico, y algunas de ellas, como el plátano, contienen potasio, mineral que ayuda a prevenir calambres, comunes entre los corredores y nadadores.

Afortunadamente, en México durante todo el año hay una amplia variedad de frutas, las cuales pueden consumirse, incluso, en aguas o licuados; sin embargo, lo ideal es comerlas al natural; es decir, con todo y cáscara, como es el caso de manzanas, peras, ciruelas y uvas, ya que su piel aporta fibra.

¡Prueba todas!

Paulina C. Tamayo, licenciada en Dietética y Nutrición, precisa que ninguna fruta está contraindicada, aunque se padezca diabetes, sólo que en este caso deben cuidarse las porciones, ya que todas ofrecen beneficios al organismo.

"Tal vez hay muchas frutas amarillas y son las más fáciles de conseguir (por su pronta cosecha y maduración), y éstas ayudan a ver en la noche, es decir sirven para evitar la ceguera nocturna, y ayudan al sistema inmune, por eso cuando nos enfermamos siempre nos dan jugo de naranja, pero podría ser de cualquier fruta amarilla", explica Tamayo.

"Las frutas verdes son cardioprotectoras y las moradas-azules, que son las más difíciles de encontrar, pero ahí están, sirven para desinflamar y destapar las arterias", añade la también educadora en Diabetes, Pediatría y Deporte.

De temporada

México produce muchas frutas gracias a sus microclimas y por eso la mayoría de estos alimentos se encuentran durante todo el año. Sin embargo, hay algunas que por sus procesos de maduración sólo se consiguen en determinados meses, como, por ejemplo, la granada roja.

"La fruta más barata siempre es la de temporada, mientras que la más cara es porque está costando trabajo su producción y, al suceder esto, pues no tiene la misma cantidad de vitaminas y minerales. La caña sólo se da en diciembre, entonces ¿para qué la buscas en abril?; si la encuentras estará súper forzada, cara y ni siquiera estará buena", advierte la especialista.

"Tendemos a glorificar alimentos que se dan en América del Sur, como el acaí, que es muy caro y está de moda, pero no quiere decir que sea especial o mejor", aclara.

¿Qué hay con las frutas ricas en agua que se antojan más en el verano?

"Hay que recordar que somos mayormente agua y se requiere la hidratación. El agua no tiene calorías, entonces te toca una porción más grande. Las frutas y verduras son fibra, vitaminas y minerales, todas, y las frutas tienen fructuosa, que es azúcar natural.

"Si te vas a pasar de algo, en cuestión de alimentación, que sea de frutas, sobre todo en estos tiempos en que se debe cuidar al sistema inmune por las enfermedades y sus secuelas.

Los beneficios

Algunas frutas pueden dar un extra a las personas que hacen ejercicio:

Manzana roja

Es una fruta con un índice glucémico medio cuya azúcar -que, a su vez, se convierte en energía- se puede aprovechar durante el día por su alto contenido de fibra.

Uvas

Es mejor consumirlas después de una carrera larga o un entrenamiento fuerte para recuperar los niveles de glucosa. También te ayudan a absorber mejor el hierro y evitar ciertas enfermedades cardiovasculares.

Limón

Tiene mucha vitamina C y es rico en flavonoides y, pese a ser ácido, ayuda a regular el PH del cuerpo y a limpiar el sistema digestivo.

Piña

Rica en vitamina C y contiene grandes cantidades de fibra y agua.

Melón y sandía

Ayudan a que el riñón elimine las toxinas y sustancias de desecho del organismo, como los cálculos renales. Tienen un efecto diurético.

Ciruela

Es un auxiliar en el estreñimiento y ayuda en el proceso para reducir los niveles de colesterol en el organismo.

Aprovéchalas

Paulina C. Tamayo, de adidas Runners México, comparte algunas premisas sobre el consumo de frutas:

- No existen alimentos (frutas) malos. Por ejemplo, en calorías, es lo mismo medio plátano que dos manzanas, dos naranjas, 10 uvas o medio mango. No es que una sea mejor que otra.

- Para tener una buena flora gastrointestinal se necesitan 30 ingredientes diferentes a la semana. La diferencia entre una verdura y una fruta es que ésta última tiene fructuosa, azúcar natural que es energía.

- Alguien que entrena 2 horas diarias o va acorrer un maratón necesitan comer cuatro mangos al día, mínimo, u ocho manzanas.

Maravillosas

Propiedades de las frutas:

- Contienen bioflavonoides que evitan que la sangre se espese y obstruya las arterias, así como antioxidantes y minerales.

- Ayudan a fortalecer los vasos capilares, previniendo sangrados internos y ataques cardiacos.

- La cáscara o piel de algunas de ellas, como manzana, pera, uva, ciruela y durazno, contienen una gran cantidad de fibra que ayuda a regular las funciones intestinales y evitar el estreñimiento.

- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado los efectos anticancerígenos de frutas y verduras.

- Consumir frutas y vegetales disminuye el riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer, sobre todo de estómago o de colon, por sus altas dosis de fibra.

- La fructuosa de las frutas es metabolizada y convertida en glucosa, nutriente necesario para el funcionamiento del cerebro y de todos los órganos del cuerpo.

