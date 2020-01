"La hora de rendir cuentas ha llegado": Florence Cassez prevé demandar a Calderón

CIUDAD DE MÉXICO.- Florence Cassez, ciudadana francesa quien estuvo presa durante seis años por secuestro, afirmó que iniciará un proceso legal contra el ex presidente mexicano, Felipe Calderón. "La hora de rendir cuentas ha llegado", aseguró, de acuerdo con el medio L'Express.



La francesa habló sobre su reacción al conocer la detención del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien era protegido por el ex mandatario, indica la publicación.



Cassez reveló que le pedirá una "reparación" al ex presidente panista. Declaró al medio que "tampoco me olvido de Luis (...) Palomino, la mano derecha de Genaro García Luna, a quien vemos brutalizar a Israel Vallarta en vivo por televisión, en las imágenes de nuestro falso arresto (...) Todas estas personas viven en total impunidad".



Cassez dijo: "Todas las personas que caminaron en los esquemas de Calderón y García Luna tienen que explicar por qué lo hicieron, por qué inventaron todo y tienen que decir lo que ganaron a cambio de sus mentiras".



Acerca de una compensación financiera, mencionó que cree que sí la pedirá. "Recibir dinero es una forma de rehabilitación", declaró.

Sobre la detención de García Luna en Estados Unidos, a quien se le acusa de recibir sobornos del narcotráfico y de falso testimonio, la francesa aseguró: "Todos entienden que él era el protector del jefe del Cártel de Sinaloa, "El Chapo" Guzmán.Cassez recordó que Arturo Zaldívar, uno de los jueces que votó por su liberación, explicó que él y su familia fueron amenazados en ese momento, "intimidación que emana del poder".De acuerdo con L'Express, Cassez refirió que "el hecho de que la Ministra del Interior, Olga Sánchez, afirme que la Banda del Zodiaco fue un invento (...) alivia enormemente".La francesa prosiguió: "Al igual que yo, Israel Vallarta es víctima del sistema de justicia mexicano altamente disfuncional".Cassez también dijo: "para que sus mentiras se mantuvieran a cualquier precio".