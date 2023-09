La fragancia perfecta

Su olor suele dominar el hogar. Se sabe cuando llega y se añora cuando se va. Son las maderas, los cítricos y las combinaciones con acentos a lavanda, vetiver y hasta florales los temas que contribuyen en percibir con facilidad su siempre grata presencia.

El aroma del hombre moderno reúne trabajo, dedicación y mucho amor por su familia. Las casas perfumeras contribuyen hoy en homenajearlo con exclusivísimos temas.

The one for men

Dolce&Gabbana, los creadores de un estilo inconfundible, no podían pasar desapercibidos ante una nueva creación. Aunque esta fragancia fue lanzada en el 2008, sus notas de intensa sofisticación la hacen presente en el 2023.

Por sus ingredientes, ámbar, tabaco, cardamomo y corazón de jengibre, el hombre que estila esta loción gana en notoriedad por el halo inolvidable que destila la combinación de todos sus potentes componentes.

Acqua di parma

Regala un Eau de Toilette que con un poco de imaginación le transporte a la mejor mañana soleada del Mediterráneo.

El elixir cítrico de esta creación, diversificada en otros temas, incluye fundamentalmente el aroma de aceites de naranja, mandarina y limones de la región de Sicilia.

La nueva versión llega en títulos enfrascados en envases artesanales, perfiles de frutos dorados lucen grabados en la botella de cerámica de edición limitada.

Sauvage

Temporadas van y vienen y este perfume creado por la casa Dior no ha logrado ser desbancado por otros títulos igualmente arraigados en el gusto de los caballeros contemporáneos.

Se trata de un clásico de la casa, retomado para los momentos de mayor celebración. Sauvage es la fragancia que condensa aromas de una naturaleza explosiva. Lavanda, haba tonka, vetiver, geranio, pimienta rosa y como cítricos diferenciadores la bergamota, mandarina... además de elemi.

Gentleman EAU de Parfum

La pimienta negra, además de la suave fragancia de la vainilla, la potencia del lirio, y el cacao, se suman a la insistencia del pachuli, el poder del clavo y el acogedor acento de la canela.

Estos condimentos crean una fragancia 'sui generis', fácil de detectar y muy difícil de reconocer, aunque subyuga, opinan narices expertas de la casa Givenchy sobre este acierto aromático dedicado al mundo masculino.

Oud wood

Hablar del diseñador Tom Ford es remitirse a la elegancia contemporánea tan discreta como misteriosa. Su propuesta, dicho por expertos, resume esas características a partir de su rara y magnética combinación.

La madera de palo de rosa de Brasil se suma al sándalo, un acento de pimienta, un toque de vetiver...El ámbar y el cardamomo se integran realzando el poder del toque dulce de la vainilla. ¿El resultado? Una excepcional fragancia.