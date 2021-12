La curva del migrante: Convierten en un jardín el lugar del accidente en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas.— El lugar del accidente que causó la muerte de 56 migrantes y dejó más de un centenar de heridos se convirtió en un jardín, en honor a las personas que viajaban hacinadas dentro de un tráiler en Chiapas.

María, vecina de la zona, donó su tiempo y sus plantas para poder hacer del lugar, conocido como la curva del migrante, un nuevo jardín.

Para lo cual se utilizaron 100 metros de pasto alfombra, 56 plantas sansevieria —una planta que aguanta cualquier clima y simula una vela—, piedras de río, 10 costales de abono y tierra.

La habitante de Chiapa de Corzo, aseguró que disfruta hacer jardines, pero en esta ocasión le "tocó hacer el jardín más difícil, que es por dolor; los jardines se hacen por alegría y por gusto".

La intención surgió luego del accidente del pasado jueves 9 de diciembre, que provocó la muerte de 56 migrantes, al volcarse un camión de traficantes de personas en Chiapas.

Para María, el accidente le resultó muy impactante, y comentó:

Sí, me dio tristeza, a esto le tenemos que sacar valor, no nos podemos quedar con la tristeza adentro, hay que sacarla, y por eso estamos haciendo esto para que no vuelva ocurrir", agregó.