La consulta para decidir si se juzga o no a expresidentes estará a cargo del INE

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta mañana desde las instalaciones de la 11 Zona Militar, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para poder llevar a cabo la consulta ciudadana para decidir si se juzga o no a los expresidentes, está a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien es la resolverá si es constitucional o no.

... la democracia no se agota solo en las elecciones, no solo es democracia representativa, no es que nos eligen por tres, seis años nos eligen los ciudadanos y ya no vuelve a participar la gente. Afortunadamente se está avanzando en la democracia participativa, para que se pueda mandar obedeciendo al pueblo...