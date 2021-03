La Reinota acusa de misóginos a Piñatería Ramírez

CIUDAD DE MÉXICO.-@LilaCizas22, bautizada como La Reinota, se volvió viral en las redes sociales luego de que en las protestas en Palacio Nacional tomó una bomba de humo y la lanzó a las policías detrás de la barda colocada en el Zócalo.

El video del momento rápidamente corrió como pólvora en Internet, y la Piñatería Ramírez le hizo una piñata en su honor.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Sin embargo, eso no fue del agrado de la joven, ya que los acusó de misóginos.

"Hola, sorry, pero ese negocio de piñatas ha hecho comentarios de odio hacia el movimiento, burla hacia victimas de abuso sexual. No se debe normalizar, me ayudas quitando el arroba. Muchas gracias", indicó La Reinota, en sus redes sociales.

Sin faltar el respeto solo que no encontré su Twitter. @Jessycat04

Como cuando eres una celebridad y le hacen su piñata.

Apoyo y respeto ala lucha.✌ pic.twitter.com/qBrxobPjxr — Vivitoycoleando (@Vivitoycoleand7) March 14, 2021

La Piñatería Ramírez en el post publicado en su Facebook se dice que apoya el movimiento de mujeres y agregó que "son un ejemplo a seguir".