La ‘Nueva Normalidad’ que arranca el 1 de junio en 10 preguntas

CIUDAD DE MÉXICO.- El 1 de junio arranca en el País una nueva fase de la pandemia de Covid-19 denominada por el gobierno federal como “nueva normalidad”, pero, ¿qué es exactamente? y ¿qué significa el semáforo en rojo?.

Aquí te decimos lo que debes saber en 10 preguntas:

1.- ¿Qué es la nueva normalidad?

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, contestó a esta pregunta así: “Le llamamos nueva porque las actitudes, los comportamientos que tenemos que tener respecto a la prevención y específicamente a una serie de medidas de higiene en nuestra persona y con respecto a otras personas son elementos que no se pueden quitar y muy probablemente no deberemos quitar en muchos años, en años, porque nos permitirán convivir con este nuevo virus no sólo en México, sino en todo el mundo”.

2.- ¿Qué es el semáforo?

En palabras de López-Gatell: “El semáforo es un indicador de los niveles de riesgo, funciona como un semáforo de tránsito en el que hay grados que se representan por colores…verde significa bajo riesgo, rojo significa el más alto riesgo y el amarillo y el naranja significan puntos intermedios del riesgo, riesgo medio, riesgo alto, riesgo extremo hasta llegar al rojo.

El semáforo será la guía para la reapertura que será gradual, escalonada y ordenada de acuerdo con el riesgo.

3.- ¿Qué es el semáforo rojo?

Es el riesgo máximo en el que se puede estar por la ocurrencia de casos, tendencia de hospitalización, porcentaje de ocupación hospitalaria y detección de casos nuevos. Hay un elevado riesgo de contagio.

4.- ¿Cuántos estados están en semáforo rojo?

En semáforo rojo están 31 de los 32 estados, excepto Zacatecas que se encuentra en naranja con riesgo alto.

5.- ¿Qué pasará el lunes 1 de junio?

El 1 de junio los 31 estados en rojo reactivarán las nuevas actividades esenciales de minería, construcción y automotriz. De acuerdo con la definición para el semáforo en rojo la población debe mantener las medidas de sana distancia como lavado de manos, uso de cubrebocas y gel en las manos, estornudo de etiqueta. No están permitidas las actividades no esenciales.

6.- ¿Qué actividades pueden salir?

El lunes todo el País estará en rojo, menos Zacatecas. Pueden reactivarse las actividades laborales esenciales. Quedan restringidas las actividades en el espacio público, escolares y los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas deben mantenerse en casa.

7.- ¿Cuándo podrán operar las actividades no esenciales?

En semáforo naranja es cuando empiezan a abrir las actividades no esenciales de acuerdo a los niveles de utilidad pública, valor social y de personas que participan. Es decir, el 1 de junio sólo Zacatecas puede abrir algunas actividades no esenciales.

8.- ¿Quién decidirá qué actividades laborales regresan?

Serán los gobiernos estatales los que decidan el orden de las actividades que regresan a operar, de acuerdo con la información del semáforo que la federación les entregue cada martes.

9.- ¿Cómo se definirá el orden de reapertura de las actividades no esenciales?

La Secretaría de Salud clasificó las actividades sociales y económicas en cuatro categorías: alto y bajo en valor social, alto y bajo en número de personas.

El valor social se entiende como qué genera desarrollo: “genera bienestar porque se produce una economía que da ingreso a familias, da ingreso a personas y estas son particularmente importantes cuando ese ingreso se distribuye entre numerosas familias, a diferencia de actividades que generan ingresos, pero están concentrados en pocas familias, son más valiosas las que distribuyen en este sentido”, explicó López-Gatell.

10.- ¿Dónde las empresas pueden encontrar qué requisitos cumplir en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)?

El IMSS cuenta con la plataforma nuevanormalidad.gob.mx en donde las empresas de las nuevas actividades esenciales de minería, automotriz y construcción han realizado una autoevaluación con los requisitos que deben cumplir para la reapertura para recibir una validación del IMSS.

El resto de las empresas consideradas como actividades esenciales deben ingresar a la página, pero ya no deberán esperar por una validación del IMSS, sino que recibirán una respuesta automática.

Este mecanismo se usará para el registro de las empresas de actividades no esenciales que iniciarán labores cuando el semáforo esté en naranja.

Una empresa que en este momento no es considerada esencial, puede avanzar en su registro, preparación y conocimiento sobre lo que tiene qué hacer para el momento en el que sea esencial y el semáforo se lo permita.

11.- ¿Qué son los lineamientos que deben cumplir las empresas?

Temas administrativos como los filtros de entrada, los horarios escalonados, temas en algunas empresas que tienen que ver con el transporte, asuntos de ingeniería, barreras físicas entre lugares de trabajo, señalización sobre dónde deben de caminar las personas de un lado a otro, temas de promoción en la salud, es decir, el seguimiento de los signos y de los síntomas de enfermedad, la etiqueta respiratoria, el uso de equipos de protección personal.