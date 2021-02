La GOAN acepta el pedido de AMLO para no intervenir en las elecciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Los nueve integrantes de la Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), aceptaron el llamado del presidente, Andrés Manuel López Obrador para tener un acuerdo nacional por la democracia y no intervenir en las elecciones de junio próximo, además los panistas completaron la petición del titular del Ejecutivo y dijeron que -en un espíritu de respeto y reciprocidad-, se asuma el compromiso de manera explícita como un ejemplo.

La carta la firmaron Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo y presidente de la GOAN; Martín Orozco, de Aguascalientes; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Javier Corral, de Chihuahua; José Rosas Aispuro; de Durango; Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; Francisco Domínguez, de Querétaro; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas y Mauricio Vila, de Yucatán.

Los mandatarios panistas celebraron la coincidencia en que la democracia y la libertad son pilares del bienestar de México, por lo que están seguros que el Instituto Nacional Electoral, autoridad responsable de la organización, certeza, legalidad y libertad de los procesos electorales, tomará debida nota.

Hacemos un exhorto al Instituto para que convoque a los ejecutivos del país para los efectos que considere, en su caso, pertinentes. Como sabe, el surgimiento, consolidación y defensa de la democracia ha sido una lucha histórica de nuestro partido. Creemos en que esa es la única vía de generar bien común. El origen de nuestro instituto político proviene, precisamente, de enfrentar el mandato autoritario y cumplir cabalmente con el principal objetivo del presidente Madero que, lamentablemente se pospuso: sufragio efectivo, no reelección", dijeron los panistas.

Agregaron que la persistencia de sus convicciones por décadas los llevó a ser los arquitectos centrales de la democracia moderna, cuando ganaron el gobierno en las urnas en el año 2000. A partir de ahí, se han generado dos alternancias federales y cientos en los otros dos niveles de gobierno: signo inequívoco de la normalidad democrática que gozamos desde entonces y que, coincidimos, no debemos perder.

.@AccionNacional construyó la democracia en México



Respondemos invitación de @lopezobrador_ y la adicionamos



1) Que se respete la ley

2) Que gobierne el ejemplo

3) Que se abone a la concordia



Que el @INEMexico convoque a un acuerdo a los ejecutivos del país



Nuestra respuesta: pic.twitter.com/1v2e9cPHDd — Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (@GOAN_MX) February 24, 2021

"El compromiso es cumplir la ley. No podríamos actuar de otra manera puesto que empeñamos nuestra palabra al rendir protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. No obstante, es preciso refrendar públicamente este compromiso. Ese ha sido nuestro actuar en todo momento y no solo en tiempos electorales: sujeción al imperio de la ley, al respeto a las instituciones, a la crítica, al disenso, a las autonomías, al federalismo y a la división de poderes. Ser demócrata implica, más que declaración, cumplimiento", agregaron.

Adicionalmente, dijeron comprometerse, e invitaron a todos los niveles de gobierno a hacerlo, a conducirse con tal respeto al proceso democrático, y que no haya cabida en colaboradores para actuar de manera diferente. El ejemplo es el simbolismo más potente con el que cuenta un gobernante.