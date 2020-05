La Esquina del chilaquil de luto por muerte de Doña Chayito

CIUDAD DE MÉXICO.- El miercoles 13 de mayo perdió la vida quien fundó La esquina del Chilaquil en la colonia Condesa. Mejor conocida como Doña Chayito, esta apreciada mujer logró superar sus metas con su famoso negocio que impulsó la idea de la torta de chilaquiles y sus deliciosas variedades.

La Esquina del Chilaquil es un negocio callejero que ha logrado filas enormes de comensales a la espera de poder consumir tortas de chilaquiles rojos o verdes, acompañados con frijoles, cebolla, crema y queso; o para quienes desean algo más exigente, con cochinita pibil, milanesa y hasta pollo deshebrado.

Perla Flores, hija de la fundadora dio a conocer la noticia del fallecimiento de Doña Chayito a través de las redes sociales de La Esquina del Chilaquil, donde recordó a la "patrona" a través de fotografías, vivencias y frases que solía decirle a la actual encargada del negocio.

A través de la pagina oficial de Facebook del negocio, Perla Flores publicó "Hoy se despidió de este mundo una mujer que no tuvo oportunidad de estudiar una carrera, una mujer que trabajó desde chica y que siempre decía 'si vas hacer una tortera, la mejor'. Ella es la que creó la esquina del chilaquil y hoy me dejó. Pero me dejó instrucciones para que todo siga igual; el sabor, el sazón y el amor que ella siempre me enseño. Seguirá la esencia de mi patrona, te amo Chayito".

¿Ubican la esquina del #chilaquil en la #CDMX? Bueno, pues la fundadora de este negocio falleció. QEPD



Muchos chilangos ubicamos bien esta esquina en La Condesa por el sabor y las largas filas para saborear este antojito. ☹️ pic.twitter.com/WB7QRKeJXM — DANIEL ROSAS (@DanielRosasH) May 14, 2020

De inmediato los seguidores de La Esquina del Chilaquil demostraron su apoyo hacia los familiares de Doña Chayito y recordaron algunas vivencias con la "patrona de la torta de chilaquil" de la Hipódromo Condesa.

El sabor único y el gran valor que los amantes de las tortas de chilaquil le aportan a este negocio respalda a La Esquina del Chilaquil desde hace poco más de 20 años. Este puesto callejero se ha dado a conocer por el sazón especial que tiene la receta de Doña Chayo.

Actualmente, La Esquina del Chilaquil es considerado como un centro del platillo "chilango" debido a que el clásico sabor de este puesto de comida fue viralizado por diversas personalidades del mundo del espectaculo. Con ello el éxito de estas tortas de chilaquil se dispersó por toda la Ciudad de México.



Conocida en Youtube

La ya famosa Esquina del Chilaquil volvió a estar en boca de todos esta semana por un video que realizó el youtuber mexicano Luisito Comunica, quien visitó este conocido puesto callejero ubicado en la esquina de Avenida Tamaulipas y Alfonso Reyes en la Colonia Condesa.

La popular torta bomba por la que es conocida la Esquina del Chilaquil, se prepara con cochinita pibil, frijoles, chilaquiles verdes o rojos, crema y queso. “Luisillo el gordillo” probó esta famosa torta y expresó a sus seguidores que es un buen aperitivo.

“Es una gran torta, es como húmeda, la muerdes y es una explosión de sabores en tu boca, pica un poquito. Esa combinación de carnes entre cochinita pibil y milanesa es brillante, mágico” dijo el influencer.