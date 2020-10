La 4T ya no le pertenece sólo a AMLO o Morena: Manuel Espino

SANTA LUCÍA DEL CAMINO, Oaxaca.- "La Cuarta Transformación ya no le pertenece sólo a Morena, ni a Andrés Manuel López Obrador, es un proyecto enorme que no cabe en un sólo partido ni aunque sea el más grande de México, y busca separar a la tarea pública del poder económico", afirmó Manuel Espino al presentar Ruta Cinco, una estructura política-electoral que busca incidir en las próximas elecciones.

Definida como una "organización ciudadana" cuya misión es apuntalar a la 4T, Espino aseguró que Ruta Cinco plantea una estrategia que invita a los partidos políticos a dejar de postular a los amigos e incondicionales de los líderes, y a los ciudadanos a dejar de votar por partidos.

En cambio, explicó, busca que se vote por ciudadanos comprometidos, sin importar qué partido los postule o cuál sea su ideología. Al respecto, aseguró que la organización busca liderazgos en todo el país de cara a los comicios de 2021 y 2024.

Queremos invitar a los partidos a que ya no vuelvan a imponer candidatos a espaldas de sus militantes, pues postulan a los incondicionales de los dirigentes, pero no lo mejores para gobernar. Les pedimos que cuiden muy bien a quien van postular, porque si no postulan a los mejores, no van a contar con los ciudadanos, señaló.