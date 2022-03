Karlita, una niña de 8 años que falleció por culpa de una bala perdida en Chiapas

CHIAPAS-Karlita es una pequeña niña de 8 años de edad que lamentablemente fue víctima de una bala luego de quedar atrapada junto con su madre y su hermana menor en un fuego cruzado mientras se dirigían a un mandado al centro del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas.

El pasado lunes, cuatro delincuentes entraron a robar en un establecimiento, donde el dueño se resistió al asalto sacando un arma, es entonces cuando comenzó el tiroteo, de acuerdo con Azteca Noticias.

Ofelia Cruz, la madre de Karlita, relató que mientras se encontraban circulando por el área, se acercaron los delincuentes quienes ya venían disparando, por lo que intentó poner a salvo a sus hijas acostándolas en el suelo.

Pese al esfuerzo de la madre para protegerlas, la mayor de sus hijas fue alcanzada por uno de los disparos.

Mi niña la más grande me decía: ´mamita, yo no me puedo parar, me voy a morir´. No, hijita párate, mi amor, ya paso no tengas miedo párate, hijita", relata entre lágrimas la madre Karlita en entrevista con Azteca Noticias.