Karime Macías acusa ser víctima de de una "cacería absurda"

CIUDAD DE MÉXICO.- Karime Macías dijo ante un tribunal federal ser víctima de una "cacería absurda" motivada por razones políticas, pues asegura que la Fiscalía de Veracruz, en la gestión de Jorge Winckler, nunca persiguió a los responsables materiales del desvío que le pretenden imputar.



Afirma que la única prueba que usó la Fiscalía para relacionarla con un supuesto fraude de más de 112 millones de pesos al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz, es el dicho de Juan Antonio Nemi Dib, ex secretario de Salud estatal, obtenido mediante torturas.



Así lo expone la esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en el recurso de revisión con el que impugna la negativa del amparo que solicitó contra la solicitud de extradición al Reino Unido y la orden de aprehensión.



"El dicho de un testigo privado de su libertad fue bastante para pretender incriminarme en lo que me es ajeno.

"Extraña, eso sí, que los supuestos autores materiales ni acaso fueron imputados en esta cacería absurda de la que me han hecho víctima las autoridades veracruzanas que, por razones meramente políticas,", dice Macías.Según la imputación, entre 2011 y 2012, por órdenes de la esposa del entonces mandatario, en su calidad de presidenta del Patronato, el DIF estatal simuló la contratación de servicios con seis empresas "fantasma" por 112 millones 216 mil 820.36 pesos.Las compañías favorecidas son Pefraco, Abastecedora Romero, Centro de Recursos Cerene, Ravsan Servicios Múltiples, Grupo Barcano y Anzara, enlistadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como "factureras".Pero Macías afirma que lo anterior es absolutamente falso."Señores Magistrados, basta la mera lectura de... la orden de aprehensión, para poder constatar que todo dato de prueba se relaciona con contratos suscritos por personas distintas de la suscrita; de pagos realizados; de empresas conceptualizadas como fantasmas, etcétera. Ninguna se refiere a mipersona y mucho menos con cualquier grado de autoría -aún intelectual-", dice.

Karime también cuestiona que pidieran su captura en lugar de citarla una audiencia de imputación, además de que considera que el delito de fraude específico que le imputan no es uno por los que procesa la extradición, conforme al Tratado entre México y Reino Unido, en esta materia.Es por lo anterior quedel juez Juan Mateo Brieba de Castro, quien el pasado 21 de octubre le