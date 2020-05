JusticiaParaDiana: Investigan iniciales en escena del crimen

TEPIC, Nayarit.- Mientras la comunidad de Nayarit exige justicia por el feminicidio de la joven Diana Carolina Raygoza Montes, asesinada y violentada en su hogar y encontrada el pasado lunes, la investigación avanza y hacen públicos algunos detalles.

La Fiscalía General del estado confirmó que el cuerpo de la estudiante de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) presenta 39 lesiones hechas con arma punzo-cortante, además de signos de violencia sexual.

Además, el fiscal Petronilo Díaz Ponce reveló que fueron ubicadas unas iniciales hechas con la sangre derramada de la joven.

Desconocen si las letras, “S” y “F” pertenezcan a alguna organización delictiva, comentó Díaz Ponce. Por el momento, son parte de la línea de investigación.

También indicó que la entrada del domicilio no estaba forzada, al no encontrarse daños en la puerta.

En agosto de 2019, la estudiante del tercer año en la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) narró en su cuenta de Facebook un episodio de acoso.

“El tipo me sigue y me ve el pecho con mirada penetrante, me dice que si quiero una bebida que el me la invita, le digo que no y comienza a acercarse cada vez más para en una ocasión intentarme besar, no saben el asco y la incomidad que sentí […]”, expresó.

La UAN condenó el asesinato de su alumna y solicitó a las autoridades correspondientes que investiguen el feminicidio y sancionen al culpable.