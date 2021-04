Julio Scherer pide a la prensa no preguntar sobre las elecciones a AMLO para que no viole la veda electoral

CIUDAD DE MÉXICO.- El consejero jurídico de la Presidencia de México, Julio Scherer, pidió este martes a los periodistas no preguntar al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre temas electorales para no ponerlo en riesgo de violar la veda electoral, aunque luego se disculpó por sus palabras.

Entrevistado por la periodista Carmen Aristegui, Scherer explicó que el presidente tiene que "taparle la boca" a los reporteros después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) prohibiera al mandatario hablar sobre las elecciones intermedias del 6 de junio durante sus ruedas de prensa matutinas.

El abogado consideró que el INE "se está excediendo prácticamente en todo" y dijo que ya "no solo es callar al presidente por la vía de una multa" sino que ahora se plantea "arrestarlo por 36 horas" lo que consideró una falta de respeto al jefe del Estado.

El presidente, digamos, tiene un problema (porque) hay que taparle la boca también a los reporteros, y decirle: oiga por favor no pregunte de esto o lo otro. Hay que decirle: usted no puede preguntar de esto y no puede preguntar de lo otro, porque entonces pone en riesgo al presidente de que el INE le ponga una multa o lo meta a la cárcel", expuso.