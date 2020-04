Julián LeBarón regresa a México tras riña en rancho de su familia

CHIHUAHUA, Chihuahua.- Luego de haber huido de México por amenazas, el activista Julián LeBarón regresó al País tras el conflicto registrado el domingo entre integrantes de El Barzón y su familia en un rancho del Municipio de Buenaventura, Chihuahua.



Yo me regresé en cuanto vi que a mis hermanos los estaban amenazando, el domingo me vine", declaró LeBarón a REFORMA.



"Yo no voy a dejar que maten a mis hermanos", dijo sobre su regreso.



LeBarón había dejado México porque autoridades norteamericanas le informaron que corría peligro al haber amenazas en su contra por parte de un grupo criminal.



El 19 de febrero dejó junto con su familia la comunidad de LeBarón, en el Municipio de Galeana, y se resguardó por unos días en otra localidad, hasta que fue escoltado el 23 de febrero por elementos federales hasta un cruce internacional para ingresar a Estados Unidos, donde también tiene ciudadanía.



La noche del domingo pasado, barzonistas y miembros de la comunidad LeBarón se enfrentaron en el Rancho La Mojina, propiedad de estos últimos, en el Ejido Constitución, Municipio de Buenaventura, Chihuahua, donde hubo detonaciones de arma de fuego.



"Nos dispararon adentro de nuestro propio rancho", aseguró Julián LeBarón.



El activista señaló que el Gobierno de Chihuahua no da solución al conflicto.



"Aquí no hay estado de derecho", dijo.



De acuerdo con reportes, la riña se registró porque los barzonistas llegaron a impedir que los LeBarón electrificaran unos pozos, los cuales, según esa organización, son ilegales.



LeBarón indicó que su familia cuenta con la documentación necesaria para realizar la electrificación.



"Si tenemos o no permiso, ¿eso qué tiene que ver con gente que llega armada a balacear y destruir propiedad ajena?", cuestionó.



"Esquivamos las balas, estas personas son las que iniciaron la balacera", aseguró.



"Los federales estaban adentro del rancho con nosotros. Si no es por ellos, yo le aseguro que hubiera habido una masacre porque ellos nos pidieron que por favor nadie los agrediera".



Este martes, el activista acudió con otros integrantes de su familia al Palacio de Gobierno con documentos para acreditar la legalidad de la obra.



Dijo que fueron atendidos por Joel Gallegos, director general de Gobierno.



"En el estado no hay un estado de derecho, el gobernador se pone del lado de los que asesinan, del lado de los que invaden, de lado de los que destruyen y nadie encuentra un estado de derecho, protección, ni justicia", afirmó LeBarón.



Mientras tanto, los barzonistas inconformes bloquearon este martes la carretera entre Janos y Casas Grandes, debido a que las autoridades federales no han intervenido en el conflicto.



La vía fue reabierta posteriormente.



En un comunicado, El Barzón Chihuahua indicó que dos integrantes del Ejido Constitución fueron heridos por arma de fuego por integrantes de la familia LeBarón el domingo a las 21:00 horas.



"Después de que productores y productoras de la comunidad LeBarón realizaban la instalación de una línea de energía eléctrica", señalaron en el documento.



"Como es de conocimiento de la sociedad, así como de las autoridades estatales y federales competentes, hace más de tres años que integrantes del Ejido emprendieron la denuncia sobre la extracción ilegal del agua que hasta la fecha realiza la familia LeBarón en la zona, para la cual, pese a las denuncias interpuestas ante las autoridades y las mesas de trabajo instaladas en la materia, no se ha realizado ninguna investigación ni se han interpuesto sanciones", puntualizaron los barzonistas.