Juicio a ex presidentes: ¿Cuándo se llevará a cabo la consulta popular?

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la consulta popular en la que se determinará si se enjuicia a expresidentes, será el pueblo quien decidirá, pero adelantó que él no participará pues consideró que se debe ver hacia adelante, pero con el compromiso de la no repetición.

En la conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo indicó que esta semana se informará sobre la consulta que organiza el Instituto Nacional Electoral (INE) y se difundirá la pregunta que definió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Nosotros en esta semana vamos a fijar nuestra postura, adelanto también que yo de manera pública desde que tomé posesión sostuve que no iba a participar y que además consideraba de que teníamos que ver hacia delante y poner un punto final, sólo con el compromiso de la no repetición, de no hacer lo mismo, y de ver hacia delante cómo ha venido sucediendo no se permita, no se tolere ni la impunidad ni la corrupción.