Juez regaña a fiscales por no recibir documentos de Rosario Robles

CIUDAD DE MÉXICO.-La Fiscalía General de la República (FGR) no quiso recibir los datos de prueba que presentó la defensa de Rosario Robles Berlanga, por lo que el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna regañó a los fiscales y les concedió un receso para que revisen los documentos exhibidos.

En dos ocasiones, este lunes, los abogados de Rosario Robles acudieron a las instalaciones de la FGR, en Insurgentes Sur 20, a intentar entregar los cuatro legajos, dos engargolados y un expediente que reunió en el fin de semana para acreditar la inocencia de su cliente.

Al inicio de la audiencia de vinculación a proceso en el Reclusorio Sur, los abogados de Robles indicaron que la FGR se negó a recibir la documentación.

Por ello, y ante el volumen de las constancias, los fiscales solicitaron un receso.

“No les voy a dar una hora y no sé para qué me vienen a pedir permiso a mí, sí ya saben que es su obligación, no tienen que pedir permiso para hacer su trabajo”, reprendió el juez.

La diligencia continuará a las 19:30 horas.