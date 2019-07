Juez niega suspensión definitiva a Romero Deschamps

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) no ha solicitado ninguna orden de aprehensión contra el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps.



Por ello, el juez Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de México negó la suspensión definitiva al ex senador, por lo que si en los próximos días se libra orden de captura en su contra, ya no cuenta con ninguna medida que lo proteja.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA



De acuerdo con lo informado la semana pasada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Romero Deschamps había conseguido una suspensión definitiva porque diversos jueces no rindieron sus informes justificados, por lo que al no tener certeza de la existencia de alguna orden de aprehensión en su contra, el juez se vio obligado por ley a conceder la medida.



Los últimos informes indican que la FGR no ha solicitado a los jueces una orden para aprehender a Romero Deschamps, contra quien se iniciaron diversas carpetas de investigación.



El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga las declaraciones fiscales del líder petrolero por supuesta evasión de impuestos pero hasta ahora ni sus cuentas ni las de su familia han sido bloqueadas.



En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos denuncias en su contra por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y afirmó que a la brevedad solicitará el bloqueo de las cuentas bancarias.