Juez niega amparo a socios de Juan Collado

Cd. de México.-José Antonio Rico Rico, ex presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad, y su compadre, José Antonio Vargas Hernández, continuarán en el Reclusorio Norte por el mismo caso de lavado por el que está preso el abogado Juan Collado.



Jorge Antonio Medina Gaona, Juez Décimo Primero de Distrito en Amparo Penal, negó la protección de la justicia a los ex accionistas de la sociedad financiera popular contra la vinculación a proceso que les fue dictada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.



De acuerdo con Medina, por el momento los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) son suficientes para presumir la existencia de los delitos y la probable relación de los imputados con los mismos.



Por lo anterior, el impartidor de justicia concluyó que Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, se apegó a la legalidad al vincular a proceso a los imputados el pasado 15 de septiembre.



La decisión del juez de amparo no significa el punto final del litigio, porque Rico y Vargas apenas fueron notificados de la resolución y tienen un plazo de 10 días para impugnar la sentencia.



La FGR imputa a los dos procesados ser parte de un grupo delincuencial que presuntamente simuló la compra del edificio sede de Caja Libertad en Querétaro, por 156 millones de pesos, en una operación registrada el 25 de marzo de 2015.



En el papel, Operadora de Inmuebles del Centro vendió el inmueble a Caja Libertad. Vargas Hernández concretó la operación en calidad de vendedor, mediante un poder para actos de dominio y administración que le otorgó José de Jesús Alberto Cárdenas Rico, accionista de esa empresa.



La FGR presume una simulación porque Rico en su momento tuvo el 50 por ciento de las acciones de la inmobiliaria vendedora y también porque el dinero de la compra venta después fue transferido a compañías presumiblemente vinculadas a Rico y a una cuenta de Collado.



En particular, el 10 de abril de 2015 Operadora de Inmuebles del Centro transfirió 24 millones de pesos a Collado.



La inmobiliaria también depositó 97 millones 119 mil 168 pesos a Administradora Ario; 1 millón 550 mil a Despacho Integral de Inmuebles; 493 mil a la empresa con RFC MRI110214BJA; y 50 millones 60 mil 400 pesos a Administradora Cimantorio, supuestamente ligadas a Rico.



El 6 de julio pasado el juez de control Jesús Eduardo Vázquez Rea ordenó la aprehensión de Collado, Rico y Vargas. El primero fue detenido tres días después en la Ciudad de México.



Los otros dos fueron aprehendidos el 9 de septiembre en Matehuala, San Luis Potosí, en un operativo de la Policía Federal Ministerial.



Los tres hoy están procesados y presos en el Reclusorio Norte de esta capital.