Juez libera a ex director Jurídico de Segalmex "porque no halló pruebas en su contra"

CIUDAD DE MÉXICO.-Carlos Antonio Dávila Amerena, ex director de Asuntos Jurídicos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), quedó libre por falta de elementos en su contra, reveló el medio Reforma.

Gregorio Salazar Hernández, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, no halló las suficientes pruebas para mantenerlo preso.

A Amerena se le acusaba del presunto delito de delito de delincuencia organizada.

¿Quiénes están procesados?

Hasta ahora están procesados por presunto fraude Artemio Gutiérrez Rodríguez, ex subjefe del almacén rural de San Luis de la Paz, Guanajuato; Simón Escobar Copca, ex jefe del almacén de Diconsa en Querétaro; y Laura Patricia Hernández Rojas, ex coordinadora de Control Presupuestal de Liconsa.

¿Por qué detuvieron a Carlos Antonio Dávila Amerena?

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector de Asuntos Jurídicos de Segalmex, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado derivados de la compra supuestamente simulada de miles de toneladas de azúcar que Diconsa nunca recibió.

La semana pasada, la FGR anunció que había obtenido 22 órdenes de aprehensión por una supuesta adquisición de 7 mil 800 toneladas de azúcar que Diconsa compró a la empresa Servicios Integrales Carregin SA de CV durante la pandemia y que la dependencia nunca pudo comprobar que se hubieran entregado, caso que fue revelado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en septiembre de 2022.

Sin develar sus nombres, la Fiscalía dio a conocer que de las 22 personas que busca detener, 12 son exservidores públicos de Segalmex, 4 son personas que tienen relación con la empresa señalada y 6 fueron los beneficiarios de los recursos desviados por la filial de Segalmex, Diconsa.