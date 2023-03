Juan Manuel denuncia presunto abuso grupal en UANL que sufrió como "novatada" de administrativos

MONTERREY, Nuevo León.- Juan Manuel Rodríguez González, estudiante de la UANL (Universidad Autónoma de Nuevo León), denunció por medio de un video que subió a TikTok, y luego fue borrado, que fue víctima de abuso grupal como “novatada” entre alumnos y administrativos de su institución.

El joven presentó en la grabación capturas de documentos de la denuncia que hizo sobre la violencia sexual que ejercieron en su contra. Detalla que hace tres años le vendaron los ojos y lo llevaron al baño para “una bienvenida”.

"Me hicieron hincarme, me quitaron la ropa", dice Juan Manuel, que luego señala que le preguntaron "a quién se la vas a mam…”, amenazando que si no elegía tendría que ser a todos los presentes.

Comenzó a masturbarse, aventó su sem… mientras me obligaba a abrir la boca y simulaban con baquetas de batería en mi cara", explica Juan Manuel.

Juan Manuel cuenta que no paró ahí, pues más tarde señala que le quitaron la ropa e intentaron meterle algo que llamaban “cohete”.

Me levantaron, me cargaron, me rompieron mi ropa interior e intentaron meterme un “cohete” , me lastimaron", acusa.

Los abusadores no han recibido ningún tipo de castigo por los vínculos familiares que tienen dentro de la propia universidad.



Juan Manuel merece justicia. #JuanManuel #UANLEncubreVioladores pic.twitter.com/ivMvwLHHWP— virtual diva de don omar (@cinthiallely) March 1, 2023

Desde estos hechos, su vida no volvió a ser la misma, mientras que la de administrativos y alumnos, que acusa de estar involucrados, "sigue igual".

También denunció presuntos vínculos familiares con operadores políticos por los que cree que el caso no avanza. En tanto, en redes sociales han dejado ver su apoyo con los #JuanNoEstásSolo y #JusticiaParaJuanManuel.