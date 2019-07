Juan Collado hizo socios con estafas

CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares, amigos y empleados que trabajaban en las obras de construcción de las inmobiliarias y constructoras relacionadas a la carpeta de investigación que integró la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las empresas vinculadas a Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V. —y que llevaron al conocido abogado Juan Collado Mocelo a prisión— eran usados como prestanombres.

EL UNIVERSAL dio a conocer los detalles de la fundación de cada una de estas empresas dedicadas a la comercialización de inmuebles y las coincidencias entre ellas, desde sus peculiares formas de aperturar hasta lo itinerante de sus socios.

Administradora Cimatario, S.A. de C.V., Administradora Ario, S.A. de C.V., Operadora de Inmuebles del Centro, S.A. de C.V., y Despacho Integral de inmuebles, S.A. de C.V., fueron fundadas en Querétaro y desde su apertura han tenido una rotación de los socios, apoderados y miembros del consejo e inesperadamente cambiaron de domicilio fiscal.

El Gran Diario de México buscó a algunos de los socios de las empresas cuestionadas y confirmó que si bien las personas aceptan haber firmado documentos relacionados con las inmobiliarias, todas aseguran que fueron para fines distintos a los que los usaron.

Es el caso de José David Aguilar Vega, de 74 años, quien aparece como socio de la Administradora Cimatario, fundada el 5 de agosto de 2009, quien asegura que fue su hermana la que le dio a firmar unos documentos, pero dijo que eran para testificar sobre la compra-venta de una propiedad y no vio nada malo en eso.

La hermana de David es la esposa de Sergio Hugo Bustamante Figueroa, el demandante en el caso del jurista Collado Mocelo: “Supe que algo no estaba bien, pues hace un año la fiscalía del estado me requirió para declarar sobre esta empresa, les dije lo mismo que a ustedes”, manifestó David.

Esta es la única propiedad de José David, quien vive en un barrio de clase media en la capital queretana.



“Yo no soy dueño de nada, yo trabajaba por mi cuenta vendiendo casas, poniendo anuncios en el periódico, pero desde que enfermé ya no he trabajado, estoy pensionado por el IMSS”, aseguró.