Jóvenes celebran logro de performance "Un Violador en tu camino"

CIUDAD DE MÉXICO.-A finales de febrero se viralizó un video en el que estudiantes realizaron el performance "Un violador en tu camino", en la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial 52 Jaime Torres Bodet ubicada en Cuautitlán, Estado de México.



Las alumnas protestaron porque habían denunciado que sus compañeros les tomaban fotos por debajo de la falda y el director del turno matutino les contestó que ellas mismas "provocaban esta clase de situaciones".



Sin embargo, la manifestación trajo consigo diversas reacciones y consecuencias para las autoras.

En las inmediaciones del plantel, padres de familia pegaron carteles en defensa del director Omar Soberanis, quien fue separado de su cargo, pues acusan que su frase fue sacada de contexto, y que las jóvenes son "unas revoltosas".



Las estudiantes cuentan que algunas madres castigaron a sus hijas y que a una de ellas le prohibieron que le volviera a hablar a la alumna que propuso realizar esta acción colectiva.



En entrevista, la adolescente que prefirió omitir su nombre, lamentó que incluso se le haya pedido a su mejor amiga que se alejara de ella.



Pero, resaltó, no se arrepiente de haber expuesto públicamente este reclamo.



Sinceramente logramos que los directivos y maestros nos dijeran que sí iban a hacer algo y que nos iban a dar una solución, pero los padres de familia como que no estuvieron muy de acuerdo y se pusieron a poner carteles afuera de la escuela diciendo que nosotras no nos dábamos el mismo respeto y que cómo lo exigíamos si subíamos fotos al Facebook", expuso.



"Me siento muy a gusto porque ahorita, siendo niñas, estamos levantando la voz. Más adelante ya no nos van a poder tocar o poder hacer algo por el simple hecho de que ya sabemos que no está bien, que nos tenemos que dar nuestro lugar", agregó.



Recordó que los dichos del director fueron expuestos en un mensaje dirigido a las alumnas luego de se presentaran las quejas de acoso por parte de otros estudiantes, quienes a través de grupos de WhatsApp se mandaban fotos de las menores.



Y celebró que a partir de este video, y del performance realizado, esa práctica se haya inhibido.